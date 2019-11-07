В театре Лондона во время спектакля рухнул потолок: видео

В знаменитом театре Piccadilly в Лондоне вскоре после начала спектакля «Смерть коммивояжера» рухнула часть потолка. Обломки упали на зрителей, которые сидели на верхнем ярусе.

В театре в момент инцидента находилось около 1100 зрителей, всех их экстренно эвакуировали. Приехавшие медики осмотрели пострадавших, пятеро из них были госпитализированы с незначительными повреждениями.

© ShentonStage, Twitter

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, в потолке видна внушительная дыра и свисающие из нее провода. Посетители утверждают, что незадолго до обрушения слышали шум воды.

Причины произошедшего выясняются, полиция начала расследование.