В Счетной палате опасаются недостижения цели по росту населения
Риски, по данным специалистов, создает ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения.
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Национальная цель по достижению устойчивого роста населения, поставленная в майском указе президента, может быть не достигнута. Такие опасения выразила Счетная палата РФ.
Как пишет ТАСС, в палате подготовили доклад, в котором говорится, что риски для реализации цели создает ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения. С начала 2019 года, как следует из документа, численность постоянного населения сократилась на 52,5 тысячи человек.
«Естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся в январе - августе 2019 года, составила 219,2 тысячи человек», - указывается в публикации.