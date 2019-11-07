В Счетной палате опасаются недостижения цели по росту населения

Национальная цель по достижению устойчивого роста населения, поставленная в майском указе президента, может быть не достигнута. Такие опасения выразила Счетная палата РФ.

Как пишет ТАСС, в палате подготовили доклад, в котором говорится, что риски для реализации цели создает ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения. С начала 2019 года, как следует из документа, численность постоянного населения сократилась на 52,5 тысячи человек.