CNN: ученые впервые за 20 лет нашли новый штамм ВИЧ
Одни специалисты говорят о серьезных угрозах, другие - что нет причин для паники.
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Первый за 20 лет новый штамм ВИЧ обнаружили ученые. Открытие сделали американские специалисты из компании Abbott Laboratories вместе с сотрудниками Университета Миссури, пишет CNN.
Штамм относится к группе М вида ВИЧ-1 - тех же подтипов, которые в свое время вызвали глобальную пандемию.
«Это может стать реальной проблемой для диагностических проверок», - констатировала Мэри Роджерс, руководящий научный сотрудник Abbott Laboratories.
В то же время доктор Энтони Фауси, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, считает что причин для волнений и тем более паники нет.
«Не так много человек инфицированы им (новым штаммом). Это исключение из правил», - заверил он.