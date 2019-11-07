CNN: ученые впервые за 20 лет нашли новый штамм ВИЧ

Первый за 20 лет новый штамм ВИЧ обнаружили ученые. Открытие сделали американские специалисты из компании Abbott Laboratories вместе с сотрудниками Университета Миссури, пишет CNN.

Штамм относится к группе М вида ВИЧ-1 - тех же подтипов, которые в свое время вызвали глобальную пандемию.

«Это может стать реальной проблемой для диагностических проверок», - констатировала Мэри Роджерс, руководящий научный сотрудник Abbott Laboratories.

В то же время доктор Энтони Фауси, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, считает что причин для волнений и тем более паники нет.