Обезоруженный «Жан Жорес»: в Крыму водолазы разминировали затонувший в военное время теплоход

В Крыму водолазы разминировали теплоход «Жан Жорес», затонувший у Феодосии во время Великой Отечественной войны. Судно перевозило более 60 тысяч взрывоопасных предметов.

Водолазы подняли со дна авиационные бомбы, ручные гранаты, детонаторы и артиллерийские снаряды. После этого все вооружение было уничтожено.

Операция по разминированию заняла у водолазов месяц: они совершили за это время около 350 погружений, чтобы полностью опустошить «Жана Жореса». Работу водолазов значительно осложнило то, что боеприпасы были окончательно снаряженными, то есть подготовленными к выстрелу. Каждая бомба, граната или снаряд могли взорваться в любой момент.