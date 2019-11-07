Истребитель ВВС США выронил ракету во время учебного полета в Японии

Истребитель F-16 ВВС США во время тренировочного полета над префектурой Аомори в Японии выронил учебную ракету. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщило японское общественное телевидение.

Инцидент произошел вечером 6 ноября. Самолет выронил ракету вне установленной зоны проведения учебных полетов. Информации о повреждениях или пострадавших в частном секторе не поступало.

Военные США начали расследование причин произошедшего, а также поиски упавшей ракеты. У себя в Twitter они написали, что снаряд упал в пяти километрах от полигона.

Министерство обороны Японии заявило, что ждет объяснений от американской стороны в самое ближайшее время.