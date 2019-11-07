В Британии обнаружили уникальный гриб «пальцы дьявола»

В британском заповеднике Долбери-Уоррен обнаружили редчайший гриб Антурус Арчера, который также называют «пальцы дьявола».

Последний раз, когда такого представителя грибного семейства видели в Великобритании, приходится на 1999 год. Арчера отличается особенным внешним видом, напоминающим растопыренную когтистую пятерню, покрытую темно-оливковой слизью, с резким запахом гниющей плоти. Связано это с тем, что Антурус растет за счет мертвой и разлагающейся ткани, будь то цепа, опавшие листья или старые пни.

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Как пишет The Sun, специфический запах гриба привлекает мух, которые помогают распространять его споры. Однако, несмотря на устрашающий внешний вид и способ вырасти, Арчера безопасен для людей и не ядовит. «Родственники» Антуруса во многих странах считаются деликатесом.