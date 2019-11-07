ЦБ РФ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии у коммерческой организации «Чувашкредитпромбанк». Информация об этом появилась на сайте финансового регулятора.

В релизе ЦБ говорится, что «Чувашкредитпромбанк» нарушал законодательство в области противодействия отмыванию денег, проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты и допускал нарушения порядка расчета капитала, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

Кроме того, отметили в ЦБ, в «Чувашкредитпромбанке» регулярно нарушали федеральное законодательство и нормативные акты Банка России.

«На балансе "Чувашкредитпромбанка" образовался значительный объем корпоративных кредитов низкого качества», - констатировали в Центробанке.

Решением ЦБ РФ в «Чувашкредитпромбанке» назначена временная администрация, которая будет работать до назначения либо конкурсного управляющего, либо ликвидатора.

В ЦБ добавили, что «Чувашкредитпромбанк» является участником системы страхования вкладов, поэтому деньги клиентам организации вернут в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика с учетом начисленных по вкладам процентов.