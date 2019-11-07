Редкий сценарий к «Зеркалу» Тарковского выставят на торги

Сценарий самого знакового и самого личного фильма Андрея Тарковского «Зеркало» выставят на торги. Об этом «РИА Новости» рассказали в аукционном доме «12й стул».

Отмечается, что на редком экземпляре присутствует автограф «Володе» - это важный в производстве картины человек, попросивший не указывать себя в титрах.

© Mosfilm, Globallookpress

В аукционном доме рассказали, что копия сценария к фильму, который в первоначальном варианте назывался «Белый, белый день», действительно уникальная.

«Из тиража 110 экземпляров сто были обычными, а десять - такие, как этот - для режиссера, оператора, художника-постановщика и так далее. Получается, это абсолютно уникальная вещь", - сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аукционного дома.

Первоначальная цена лота составит 630 тысяч рублей. На прошлых торгах редкий сценарий к другому фильму режиссера - «Андрею Рублеву» - ушел с молотка за 2 миллиона 600 тысяч рублей.