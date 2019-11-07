В Ханты-Мансийске восемь детей и трое взрослых отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске 11 человек отравились угарным газом из-за неисправной тепловой пушки. Как в ГУ МЧС России по ХМАО - Югре сообщили «Звезде», их удалось спасти.

«Среди этих 11 человек - восемь детей. В настоящее время все пострадавшие доставлены в окружную клиническую больницу города Ханты-Мансийска, где их осмотр проводят врачи. Предварительная причина случившегося - поломка оборудования, генератора либо тепловой пушки, которая повлекла отравление угарным газом. Погибших нет», - рассказали в МЧС.

Между тем днем ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Алтайском крае пятерых человек, двое из которых дети. В жилом доме в городе Бийске были обнаружены тела без признаков жизни, по предварительной версии, отравившиеся угарным газом из-за неисправности печи либо в связи с ее неправильной эксплуатацией.