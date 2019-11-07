Ученые рассказали об опасности недосыпа

Повышение тревожности, уязвимость к стрессу - это главные последствия хронического недосыпания. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Беркли, сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал Nature Human Behaviour.

Они в течение нескольких месяцев проводили специальный эксперимент, в котором принимали участие более 330 добровольцев различных возрастных категорий: от 18 до 50 лет.

Участников просили провести в лаборатории две ночи, одну из которых они проводили без сна, во вторую спали.

С утра людям показывали серию видеороликов, которые были нацелены на то, чтобы вызвать у испытуемых тревогу или отвращение.

В результате эксперимента выяснилось, что после бессонной ночи префронтальная кора головного мозга начинает функционировать со сбоями - человек становится беспокойным и испытывает примерно на 30% больше стресса.