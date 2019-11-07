ТАСС: в деятельности Azur Air найдены серьезные нарушения безопасности

Серьезные нарушения выявлены в деятельности авиакомпании Azur Air - одном из крупнейших чартерных перевозчиков России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Росавиации.

После жесткой посадки лайнера Azur Air в Барнауле в конце сентября, когда пострадали 50 человек, была проведена проверка. По информации собеседника агентства, она показала, что у компании есть проблемы с безопасностью полетов.

Источник добавил, что если недочеты не решат до 22 ноября, то деятельность Azur Air будет ограничена.

Представитель перевозчика, в свою очередь, сообщил ТАСС, в Azur Air после проверки Росавиации будет проведено служебное расследование.