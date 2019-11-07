Кредитные мошенники оставили без денег свыше тысячи человек
Сотрудники отдела экономической безопасности МВД России по Алтайскому краю обезвредили преступную группу, которая оставила без денег более тысячи граждан.
Злоумышленники за вознаграждение предлагали людям помощь в получении кредитов и микрозаймов, а в итоге все полученные деньги забирали себе.
Аферисты работали в Алтайском и Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях. По подозрению в мошенничестве задержаны 16 человек.
«В ходе 25 обысков изъяты бланки, печати, штампы, компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела»,- сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным полиции, роли мошенников были четко распределены: одни находили граждан, которые нуждались в деньгах, другие гарантировали помощь в получении кредита, третьи выполняли роль сотрудников колл-центра, еще одни отвечали за размещение рекламы и сбор средств.
Четырем фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.