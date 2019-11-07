Олег Ляшко подрался с депутатом партии Зеленского: видео

Бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко устроил драку с народным избранником Андреем Герусом. Произошло все в киевском аэропорту Борисполь. Видеозапись случившегося Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, что сначала мужчины пытались выяснить отношения на словах, потом в ход пошли кулаки.

Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко упрекал нынешнего депутата Верховной Рады от партии «Слуга Народа» и главу комитета по вопросам энергетики и ЖКХ в том, что тот якобы работает в интересах России. Ляшко не понравилось, что Герус находится в зале официальных делегаций аэропорта, где высокопоставленным лицам предоставляются комфортные условия. Экс-депутат пытался выяснить, откуда у парламентария деньги.

По словам самого Геруса, причиной произошедшего стало возобновление Украиной с 1 октября импорта электроэнергии из России, которое было прекращено в 2015 году. У себя в соцсетях он сообщил, что с ним все в порядке, пострадала только рубашка.