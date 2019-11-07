Мужчина угрожал устроить взрыв на заводе под Красноярском
Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, незамедлительно задержали хулигана, у которого при себе не оказалось никакой взрывчатки.
© Фото: my.krskstate.ru
В городе Железногорске Красноярского края мужчина угрожал взрывом на проходной предприятия «Информационные спутниковые системы имени М.Ф. Решетникова».
Прибывшие на место полицейские задержали его. При себе у мужчины не оказалось никаких взрывных устройств. Об этом сообщает ТАСС.
Более подробную картину произошедшего и причины, побудившие задержанного мужчину угрожать подрывом на предприятии, в данный момент устанавливают в региональном управлении МВД России. Отметим, «Информационные спутниковые системы» занимаются созданием различных космических аппаратов; 2/3 орбитальной группировки России – спутники, разработанные и произведенные на предприятии.