Мужчина угрожал устроить взрыв на заводе под Красноярском

В городе Железногорске Красноярского края мужчина угрожал взрывом на проходной предприятия «Информационные спутниковые системы имени М.Ф. Решетникова».

Прибывшие на место полицейские задержали его. При себе у мужчины не оказалось никаких взрывных устройств. Об этом сообщает ТАСС.

Более подробную картину произошедшего и причины, побудившие задержанного мужчину угрожать подрывом на предприятии, в данный момент устанавливают в региональном управлении МВД России. Отметим, «Информационные спутниковые системы» занимаются созданием различных космических аппаратов; 2/3 орбитальной группировки России – спутники, разработанные и произведенные на предприятии.