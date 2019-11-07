В WhatsApp изменились настройки конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp ввел для своих пользователей новую функцию: отныне будет невозможно добавить потенциального собеседника в групповой чат без его согласия.

«Сегодня мы вводим новую настройку конфиденциальности и систему приглашений, чтобы помочь вам решить, кто может добавить вас в группы», - цитирует «360» заявление разработчика.

Для того, чтобы активировать новую функцию, необходимо обновить приложение до последней версии, если это еще не сделано, а затем перейти в раздел «Аккаунт» на строчку о конфиденциальности и выбрать пункт «Группы». Приложение предоставит выбор того, кто сможет приглашать пользователя в чаты – все или только контакты из списка. Помимо этого, также можно внести в «черный список» отдельные нежелательные контакты. Каждое приглашение в чат будет активно в течение трех суток.