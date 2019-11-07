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Магазины и автосервисы: как сирийский Кобани возвращается к мирной жизни

Павел Ремнев
05:48 07.11.2019
Еще две недели назад многие здания пустовали, но теперь, с приходом российской военной полиции, люди возвращаются в свои дома.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Российская военная полиция прошла по новому маршруту патрулирования вблизи города Кобани на севере Сирии. Боевики уши оттуда недавно, но мирная жизнь там уже налаживается. Местные жители приветствуют колонну и рассказывают российским офицерам о своих проблемах и о том, где еще сохранились опасные неразминированные участки.

По их словам, с приходом российской армии в окрестностях Кобани стало намного безопаснее: поля, освобожденные от мин, уже распаханы. Благодаря присутствию российской военной полиции у дорог открываются первые торговые точки, а на сами дороги совсем недавно положили свежий асфальт.

Предприниматель Муссаль Маифини разложил на витрине все самое необходимое: воду, макароны, крупы, сладости и консервы. Цены невысокие: например, бутылка воды в пересчете на российские деньги стоит 10 рублей, а упаковка шоколадных рулетов - около 15. Дела у Маифини постепенно идут в гору.

«Открыли магазин с божьей помощью. Я всю жизнь торгую, меня все в округе знают. Хочешь что-то купить - приходи к Муссалю. Люди меня благодарят, а я рад, что снова появился покупатель, что я не зря работаю тут», - поделился мужчина.

Российские патрули проезжают здесь каждый день: наши военнослужащие вместе с турецкими коллегами обеспечивают мир и порядок в регионе. Именно поэтому Муссаль смог открыть свой магазин.

«Мы очень устали от войны, устали от неуверенности в завтрашнем дне. Раньше здесь американцы обеспечивали безопасность, патрулировали дороги. Но все равно были обстрелы, боевики нападали на мирных жителей. Сейчас, когда район патрулируют российские военные полицейские, все это прекратилось. Наконец-то здесь безопасно, мы можем нормально жить», - поделился своими мыслями житель деревни Кула Абдурахман Хафиз.

Около магазина собираются местные жители, поскольку большинство из них хотят поговорить с российскими военнослужащими. На пути патруля военной полиции располагаются небольшие магазины и автосервисы. Еще две недели назад эти здания пустовали, но теперь люди возвращаются в свои дома.

О совместном патрулировании в 10-километровой приграничной зоне договорились в Сочи в конце октября президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Турция выходит на маршрут дважды в неделю, а российская военная полиция - ежедневно. Сирийские войска тоже заняли пограничные посты.

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