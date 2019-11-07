Мэр итальянского города предложил всем желающим бесплатные дома

Мэр города Каммарата на острове Сицилия решил привлечь в поселение новых жителей при помощи бесплатной раздачи домов. Город рискует опустеть в ближайшее время, так как молодые люди его массово покидают.

Каммарата находится на вершине холма примерно в полутора часах езды от административного центра региона – Палермо. Его население составляет около 6120 человек.

«Я не могу видеть, как этот великолепный исторический центр опустел и превратился в руины. Владельцы не обращают внимания на ущерб, который они наносят, когда бросают свои дома и отказываются от реконструкции», - сказал градоначальник Винченцо Джамброне.

Городская администрация готова предоставить бесплатно около дюжины жилых домов, в дальнейшем это число планируют увеличить до сотни. Переселенцам предлагается поощрение в тысячу евро, однако в залог они должны отдать пять тысяч евро и взять на себя обязательство отремонтировать дом. После ремонта залог возвращается. Предпочтение отдается молодым семьям с детьми, сообщает Lonely Planet.

Ранее власти сицилийского города Муссомели предложили купить дома по цене чашки кофе – за один евро. Глава населенного пункта выразил надежду, что предложением заинтересуются и россияне.