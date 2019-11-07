Новгородскую область эвакуируют из-за аномального паводка: видео
В зоне подтопления оказались 11 районов, в регионе объявлен режим ЧС.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК ЗВЕЗДА
В Новгородской области эвакуируют жителей из-за аномального паводка. В зоне подтопления оказались 11 районов, объявлен режим ЧС.
Затяжные дожди, которые принес атлантический циклон, подняли воду в реках до критических отметок. В области размыты дороги и разрушено несколько мостов.
По последним данным МЧС, шесть населенных пунктов оказались отрезаны от цивилизации. В общей сложности пострадало 47 – в них подтоплено 150 домов. Последствия устраняют около трехсот человек и ста единиц техники.