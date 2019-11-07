МЧС РФ отправило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей

МЧС РФ направило в Донецкую и Луганскую области автомобильную колонну с гуманитарным грузом для детей. Она направляется к российско-украинской границе.

Автомобили 90-й гуманитарной колонны покинули Донской спасательный центр, расположенный в населенном пункте Ковалевка на территории Ростовской области. В составе груза почти 600 тонн детских продуктовых наборов.

Колонна разделится на две части: каждая пройдет проверку на пунктах пропуска, после чего проследует на место назначения – в Донецк и Луганск.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 31 октября: тогда жителям Донецка и Луганска доставили более 550 тонн гуманитарных грузов.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса поставляется с августа 2014 года. За весь период колонны МЧС доставили на территорию юго-востока Украины свыше 81 тысячи тонн гуманитарных грузов.