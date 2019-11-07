В России разработали дроны для аэропортов

В российских аэропортах могут появиться технологические дроны. Ожидается, что первые беспилотные летательные аппараты начнут эксплуатироваться в воздушных гаванях в 2021 году.

БПЛА будут применять для решения технологических задач, в том числе для проверки аэронавигационного оборудования. Дроны смогут перемещаться как на территории аэропортов, так и в их окрестностях.

«Этот проект сейчас проходит обсуждение. Сейчас есть самолеты-лаборатории, которые проверяют радиосигналы для посадки самолетов или оптические средства. Этот беспилотник может летать на расстоянии до 10 км от аэропорта и смотреть, как там работают маяки и системы», - цитирует РИА Новости одного из руководителей рабочей группы «Аэронет» Сергея Жукова.

Как уточнил эксперт, на данном этапе развития проекта речь о серийном производстве технологических дронов. Производитель примет соответствующее решение после изучения спроса. На данный момент рабочий прототип уже испытан. Предполагается, что дроны для аэропортов будут продвигать как на внутреннем, так и на международном рынках.