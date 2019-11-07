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Оборона вне закона: жительница Подмосковья может попасть в тюрьму за защиту от насильника

Наталия Майорова
04:20 07.11.2019
Речь идет об инциденте, который случился с Агений на отдыхе в Туапсе, где на нее напал нетрезвый мужчина. Девушка стала защищаться и нанесла насильнику травмы ножом для заточки карандашей.
Оборона вне закона: жительница Подмосковья может попасть в тюрьму за защиту от насильника
© Фото: Дарья Агений, ВКонтакте

Следствие смягчило обвинение жительнице Подмосковья Дарье Агений, которая едва не стала жертвой насильника в Туапсе: девушка нанесла злоумышленнику травмы, пытаясь спасти себя. Изначально ей грозило до десяти лет тюрьмы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», однако теперь Агений обвиняют в превышении пределов необходимой самообороны - и это может обернуться годом тюрьмы. RT в проекте «Не один на один» разбирался, как теперь жительница Подмосковья намерена добиваться прекращения дела.

Речь идет об инциденте, который случился с Агений на отдыхе в Туапсе, где на нее напал нетрезвый мужчина. Девушка стала защищаться и нанесла насильнику травмы ножом для заточки карандашей. Она была обвинена по части 2 статьи 111 УК РФ.

После дополнительного расследования правоохранители смягчили обвинение: теперь Агений вменяется статья 114 УК РФ «Превышение пределов необходимой самообороны». Однако адвокат пострадавшей Евгений Саломатов заявил, что решение следствия будет обжаловано.

В свою очередь, нападавший, которым оказался 38-летний житель Туапсе Игорь Сторожев, заявил, что в тот день употреблял алкоголь и по случайности познакомился с Агений на улице. Он якобы стал декламировать поэзию Сергея Есенина, но девушка «закричала и нанесла ему ножевое ранение».

Дело жительницы Подмосковья вызвало резонанс в обществе. На фоне этого девушка запустила в социальных сетях кампанию «Сама не виновата», целью которой стало привлечение внимания к проблеме незащищенности жертв насилия, подвергающихся уголовному преследованию из-за самообороны. В Instagram флешмоб поддержали тысячи женщин.

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