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СМИ: «Росатом» создаст квантовый суперкомпьютер

Наталия Майорова
03:42 07.11.2019
Квантовые процессоры будут производиться в России с нуля, однако некоторые комплектующие могут закупаться за рубежом, например, лазеры или измерительная техника.
СМИ: «Росатом» создаст квантовый суперкомпьютер
© Фото: pixabay

В России начнется разработка отечественного квантового компьютера. Воплощать замысел в реальность будет госкорпорация «Росатом».

В организации отметили, что проект рассчитан на срок до 2024 года и предполагает финансирование в размере 24 миллиардов рублей, 13 миллиардов из которых являются бюджетными средствами, и еще 10,4 миллиарда – внебюджетными.

По словам представителя «Росатома» Екатерины Солнцевой, часть бюджетных денег – это средства самой организации. Ожидается, что к проекту будут привлечены также и другие компании.

Проектный офис квантового компьютера возглавит Руслан Юнусов. Экономический эффект от разработки ожидается не ранее, чем через пять лет.

В частности, к 2024 году планируется создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов - простейших элементов, которые могут находиться в состоянии обычного бита и так называемой суперпозиции.

Такие квантовые компьютеры обеспечат квантовое превосходство по примеру Google, а также начнут решать первые пилотные проекты, сообщает сайт газеты «Ведомости».

Квантовые процессоры будут производиться в нашей стране с нуля, однако некоторые комплектующие могут закупаться за рубежом, например, лазеры или измерительная техника.

Также уточняется, что квантовый компьютер будет стоять в России. К разработке планируется создать облачную платформу с удаленным доступом по примеру мировых корпораций.

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