Россия подготовила ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу

США получат ответные шаги со стороны России в случае выхода из Договора по открытому небу. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Он подчеркнул, что любые решения Штатов по выходу из договоренностей – это удар по международной безопасности. Американские коллеги «занимаются этим целенаправленно с 90-х годов прошлого века», отметил дипломат, а потому сегодняшние намерения не стали для Москвы неожиданностью. Ермаков также ответил на вопрос, будет ли Россия принимать какие-либо ответные шаги.

«Естественно. У нас все готово. Узнаете», - сказал он в беседе с РИА Новости.

О планах выхода США из Договора по открытому небу стало известно в октябре. Обеспокоенность по поводу этого выразил член Конгресса Элиот Энгел, заявив, что документ дает Соединенным Штатам возможность «следить за военными перемещениями в России». Ранее на ситуацию отреагировали в Кремле.