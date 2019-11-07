Юнармейский мультипликационный сериал «Стражи» представили в Каннах

Юнармейский мультипликационный сериал «Стражи» – сагу о дружбе, честности и любви к Родине – представили в Каннах. На экраны российских кинотеатров картина выйдет в конце следующего года.

Автором идеи и сценария выступил российский писатель и продюсер Олег Рой. По его словам, он представил зарубежным прокатчикам сразу несколько проектов, которые находятся на разных стадиях разработки – в их числе, например, экологический сериал «Хранители планеты». Однако «Стражи» оказались вне конкуренции.

«Такого еще не было – ни по идее, ни по ее техническому воплощению, ни по отдаче от потенциального зрителя. Так что бренд Made in Russia не перестает удивлять мир!», - поделился он.

Герои саги – отряд юнармейцев из будущего – будут спасать мир в каждой серии. Всего эпизодов будет 11, каждый – продолжительностью 22 минуты. Помогут ребятам в этом непростом занятии знания и опыт, полученные в самом массовом военно-патриотическом движении страны, а также особая техника. Главным злодеем выступит профессор Мортус со своей армией дронов.

«Не сомневался, что подвиги юнармейцев заинтересуют зарубежную аудиторию. Наши ребята – мастера на все руки, они готовы к любым экстремальным ситуациям – мы их так воспитываем. Потому в движении много реальных героев», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

В конце октября «Стражей» также презентовали на крупнейших выставках MIP junior и MIPCOM, где формируется будущий топ-лист телевизионных программ для детей. Качественный контент из России, заверил Олег Рой, это не просто тренд рынка, это один из главных приоритетов индустрии на ближайшее время.

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» основано три года назад по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу и при поддержке президента страны. На сегодняшний день в его рядах состоят более 580 тысяч участников.