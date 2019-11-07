Огненный шар: момент взрыва Mercedes в центре Киева попал на видео

Момент взрыва автомобиля Mercedes в центре Киева попал на видео. Инцидент произошел в среду, 6 ноября. По предварительной информации, в результате ЧП погиб человек.

Кадры взрыва были опубликованы в социальной сети. На ролике, снятом видеорегистратором, показан момент трагедии: на встречной полосе за долю секунды загорается огромный огненный шар, которому предшествует хлопок. От места взрыва в разные стороны отлетают искры.

Видео было опубликовано в социальной сети Facebook.

По данным управления коммуникации Национальной полиции Украины, ко взрыву может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания была объявлена спецоперация. В Киеве был введен план «Перехват».