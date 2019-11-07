Российские футбольные фанаты устроили стычки с полицией в Будапеште
В результате венгерские правоохранители задержали несколько россиян. Столкновения произошли на улицах и в метро.
© Фото: Михаил Моссаковский, twitter
В Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными жителями и полицией перед матчем ЦСКА и «Ференцварош». В результате венгерские правоохранители задержали несколько россиян. Стычки произошли на улицах и в метро.
Как говорится в сообщении посольства РФ в Венгрии, инцидент случился в четверг, 7 ноября.
«В результате ряд росграждан был задержан венгерский полицией, которая незамедлительно проинформировала о произошедшем посольство России», - уточняется в публикации в Facebook.
В настоящее время сотрудники консульского отдела посольства поддерживают контакт с компетентными властями Венгрии и работают над скорейшим освобождением задержанных россиян.