Российские футбольные фанаты устроили стычки с полицией в Будапеште

В Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными жителями и полицией перед матчем ЦСКА и «Ференцварош». В результате венгерские правоохранители задержали несколько россиян. Стычки произошли на улицах и в метро.

Как говорится в сообщении посольства РФ в Венгрии, инцидент случился в четверг, 7 ноября.

«В результате ряд росграждан был задержан венгерский полицией, которая незамедлительно проинформировала о произошедшем посольство России», - уточняется в публикации в Facebook.

В настоящее время сотрудники консульского отдела посольства поддерживают контакт с компетентными властями Венгрии и работают над скорейшим освобождением задержанных россиян.