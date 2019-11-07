Российская военная полиция выполнила воздушное патрулирование в Сирии

Российские военнослужащие провели воздушное патрулирование в Сирии. Об этом рассказал руководитель центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Вылет по маршруту Айн-Иса – Алау – Телль-Эм – Самен-Хазима состоялся 7 ноября. Патрулирование провели с аэродрома Квайрес, через населенные пункты Айн-Иса и Ракка, вдоль водохранилища Асада с возвращением на аэродром.

Боренков также сообщил об обстрелах мирных жителей и населенных пунктов боевиками: так, вечером 6 ноября при обстреле жилого квартала в районе Джамилия в Алеппо погиб человек, еще один получил ранения. Кроме того, разрывом реактивного снаряда повреждена мечеть Ас-Сиддик.