Агрессия и хаос: стычки российских фанатов и полиции Будапешта попали на видео

Перед матчем Лиги Европы в Будапеште болельщики московского ЦСКА и венгерского «Ференцевароша» устроили беспорядки. Очевидцами столкновения стали случайные прохожие. Инцидент случился 7 ноября.

Как видно на ролике, стычки в столице Венгрии происходили не только на улице, но и в метро. Местная полиция попыталась успокоить российских болельщиков, но в результате нескольких россиян пришлось задержать. При этом видно, что улицы патрулируют отряды правоохранителей.

В настоящее время сотрудники посольства РФ поддерживают контакты с властями Венгрии с целью освобождения задержанных россиян. О скольких людях идет речь пока не уточняется.

Ролик с места инцидента был опубликован в социальной сети Twitter.