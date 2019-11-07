Мировой долг достиг рекордных показателей

Мировой долг достиг 188 триллионов долларов и стал самым большим за все время. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«Мировой долг, как государственный, так и частный, достиг рекордного максимума - 188 триллионов долларов», - сказала она 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference в Вашингтоне.

Он добавила, что долг составил около 230% глобального производства, сообщает РИА Новости.

Годом ранее эта цифра была равна 182 триллионам долларов. Предыдущий руководитель фонда Кристин Лагард в связи с этим призвала мировые правительства сделать все возможное для сокращения показателя.