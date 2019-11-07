В Австрии задержали экс-чиновника Министерства культуры РФ

Вопрос об аресте экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо будет рассмотрен в земельном суде австрийской столицы по уголовным делам 8 ноября.

«Решение по запросу ареста в целях обеспечения передачи будет рассмотрено завтра», - сообщили в суде.

Как пишет ТАСС, земельный суд Вены по уголовным делам рассмотрит ходатайство прокуратуры города об его аресте на основании европейского ордера от испанских властей, подозревающих Мазо в отмывании денег. Будет также рассмотрено постановление об экстрадиции задержанного россиянина в Испанию.

Кроме того, в Испании арестованы экс-супруга и сын Мазо, которые оба являются гражданами РФ.

Тем временем, Москва более года добивается экстрадиции бывшего директора департамента имуществом и инвестиционной политики российского Минкультуры.