Бензовоз с 16 тоннами топлива опрокинулся в Свердловской области

На трассе Серов – Екатеринбург в Свердловской области бензовоз Volvo съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП с бензовозом, в котором находилось 16 тонн топлива, произошла утечка горючего.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по области, прибывшие на место спасатели подали на опрокинувшуюся цистерну воздушно-механическую пену для недопущения возгорания топлива. Отмечается, что к месту аварии направили автокран.

В ликвидации последствий ДТП задействованы 5 единиц техники и 11 человек личного состава. На место направляются представители специализированной организации. Сотрудники ГИБДД и МЧС дежурят на месте аварии.