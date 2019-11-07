«Стаю беспилотников не остановить»: в США оценили систему боевых дронов из РФ

Российская система управления малыми беспилотными летательными аппаратами для массированного удара «Стая-93» представляет собой серьезную угрозу для потенциального неприятеля. Об этом говорится в материале журналиста Кайла Мизоками.

Как уверяет автор статьи, новая концепция позволит использовать при атаке свыше сотни беспилотников, каждый из которых будет нести взрывное устройство, и остановить удар такой мощности - будет очень тяжело.

«Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить», - пишет Мизоками в журнале Popular Mechanics.

В статье отмечается, что дроны, построенные по принципу «летающее крыло», смогут подниматься в воздух и садиться в вертикальной плоскости. Боевая нагрузка таких аппаратов может достигать 2,5 килограмм.

Автора считает, что привычные средства защиты, к которым относятся ракеты, беспилотники, пушки, дробовики и пулеметы, не смогут противостоять «Стае-93».

По мнению Мизоками, оптимальным средством против дронов могли бы стать «глушилки», однако они не эффективны по отношению к автономным беспилотникам, которые не принимают радиосигнал.

Когда армия РФ начнет использовать «Стаю-93» на практике, система станет проблемой для всех противников Москвы, подчеркивается в материале.

Система «Стая-93» была разработана военно-учебным научным центром ВВС России. Новинку представили минувшим летом на форуме «Армия-2019». В системе есть ведущие и ведомые БПЛА. В случае поражения ведомого другой дрон занимает его место. В зависимости от боевой задачи число беспилотных летательных аппаратов можно увеличивать до бесконечности. Система формируется из монопланов «СОМ-93».