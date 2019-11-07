Эксперты развеяли мифы о способах заражения ВИЧ

Вирус погибает во внешней среде, поэтому его нельзя получить от «зараженной» иглы, в бассейне или в салоне красоты. Об этом рассказала заведующая отделом эпидемиологии Московского областного центра по борьбе со СПИДом Евгения Жукова.

Специалист развеяла популярные мифы о способах заражения ВИЧ. К примеру, что вирус не может распространиться через посуду, сантехнику или в спортзале. Кроме того, через укус заразиться невозможно, поскольку вирус не содержится в слюне.

«Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды», - пояснила Жукова «Вечерней Москве».

По словам эксперта, основная масса пациентов с ВИЧ не могут никому ничего передать, так как у них неопределяемая вирусная нагрузка (непередающаяся).

«Когда факторов риска нет, можно проверяться раз в год просто для успокоения», — уточнила она.

Вирус передается только в трех случаях – через кровь напрямую, от матери к ребенку, если мать не принимает терапию и кормит грудью, а также половым путем.