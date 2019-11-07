Зеленский назначил «главу СБУ по Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений СБУ.
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Украинский лидер Владимир Зеленский назначил так называемого начальника управления Службы безопасности Украины по Крыму.
Об этом говорится в указе президента Украины.
«Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым», - сказано в документе.
Летом с этого поста был уволен Александр Шмитько.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригласил украинского лидера на полуостров, чтобы он пообщался с местными жителями и узнал, хотели бы они вернуться в состав Украины.