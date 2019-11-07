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Зов «Ктулху»: на дне Бермудского треугольника обнаружили живую «аномалию»

Наталия Майорова
02:11 07.11.2019
Причиной массовой гибели и исчезновения кораблей может быть огромный кальмар, утягивающий суда на дно, предположили ученые.
Зов «Ктулху»: на дне Бермудского треугольника обнаружили живую «аномалию»
© Фото: wikipedia

Тайна Бермудского треугольника может вскоре быть разгадана: исследователи убеждены, что причина исчезновения кораблей в этой зоне может быть связана с огромным кальмаром, обитающим там.

В настоящее время существует несколько версий, по которым суда пропадают в зоне так называемого «Дьявольского треугольника». Например, исчезновения приписывают пиратству или паранормальной активности. Но в последнее время ученые все чаще интересуются гипотезой, согласно которой в этой зоне обитает 30-футовое «чудовище».

Кальмар, размеры которого достигают девяти метров, может пожирать корабли вместе с экипажем, которые оказываются в непосредственной близости к Бермудскому треугольнику, сообщает The Guardian.

Впервые версию о существовании огромного кальмара выдвинули морские биологи из Японии Цунеми Кубодера и Киоичи Мори еще в 2005-м году. Им удалось снять на видео огромного моллюска, который агрессивно атаковал линии с наживкой.

«Исследователи из Национального музея науки Японии определили существо как редкий вид, который захватывает приманку с чрезвычайной силой и насилием», - сообщается в материале издания.

По словам исследователя Бермудских островов Роба Симоне, открытие подтверждает, что в этих водах обитает нечто неизведанное.

«Легенда о гигантском кальмаре не является небылицей: такие моллюски действительно существуют. Некоторые из них достигают более 150 футов (45,75 метра – прим. ред.) в длину, если вы можете себе это представить», - подчеркнул он.

Симоне отметил, что до сих пор исследователям неизвестно, что находится на глубине океана. По его словам, там вполне может обитать огромное «чудовище», которое представляет опасность для человека.

Однако не все ученые поддерживают версию о гигантских кальмарах. По словам эксперта по осьминогам из Ванкувера Джеффа Марляве, эти моллюски попросту не могут обитать в данной зоне, а если это и так, то там смогут выжить только очень маленькие особи.

В прошлом году британские ученые заявили о том, что им якобы удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника. Исследователи утверждают, что эта зона опасна только из-за того, что в ней чаще, чем где либо еще, в одной точке могут встретиться сразу несколько штормов, в связи с чем возникают так называемые одинокие блуждающие волны. Их природа до конца не очевидна. Известно только, что они появляются внезапно и достигают высоты 20-30 метров.

К настоящему моменту тайну Бермудского треугольника пока не удалось раскрыть никому: явление, унесшее более тысячи жизней только за последние 100 лет, так и остается загадкой.

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