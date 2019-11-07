Путин одним из первых посетил филиал Эрмитажа в Омске

Президент России Владимир Путин посетил открывшийся накануне культурно-образовательный центр «Эрмитаж-Сибирь».

Глава государства прибыл в Омск, где проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В город также прибыл глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Оба президента приняли участие в форму и договорились решать экологические проблема сообща.

«Наши регионы могли бы активнее сотрудничать в области защиты окружающей среды по сохранению экосистемы трансграничных водоемов – Урала, Иртыша, других крупных рек. Президент Казахстана сегодня на переговорах в узком составе упомянул эти вопросы, я с ним полностью согласен», - подчеркнул Путин.

После форума российский и казахстанский лидеры посетили выставку. В филиале Эрмитажа выставлено несколько экспозиций, в том числе «Сжимая рукоять меча….». Для того, чтобы Путин и Токаев спокойно осмотрели работы, площадку освободили от лишних посетителей. Сопровождал двух лидеров директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.