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Американец показал чудесное преображение после отказа от алкоголя

Василиса Морозова
20:54 07.11.2019
Инженер из США решил избавиться от губительной привычки и стал заниматься спортом.
Американец показал чудесное преображение после отказа от алкоголя
© Фото: bored panda

Житель США Кенни Ди продемонстрировал сильные изменения после полного отказа от алкоголя.

Как пишет BoredPanda, зависимостью американец страдал со студенческих времен, когда искал способ расслабиться. Дошло до того, что Ди употреблял более 20 алкогольных напитков в день. Однако он нашел в себе желание остановиться.

«Мне иногда было безразлично на то, буду ли я жить или умру. Я просто хотел прекратить это. Неважно как», - сказал мужчина.

Кенни Ди кардинально изменил свой рацион и начал заниматься спортом. Его поддержали друзья. Также мужчина стал посещать собрания анонимных алкоголиков, где получал жетоны трезвости за каждый день без спиртного. Ди делал селфи ежедневно, чтобы зафиксировать весь процесс преображения.

По словам американца, теперь его жизнь наполнилась смыслом. Прошло уже три года, как он избавился от алкогольной зависимости и открыто говорил о своей проблеме.

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