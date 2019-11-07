«Несусветное позорище»: Захарова обвинила Deutsche Welle во лжи

Немецкий телеканал Deutsche Welle (DW) беззастенчиво врет и их последние заявления являются «несусветным позорищем». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения DW о том, что встречи между его представителями и руководителем пресс-центра российского внешнеполитического ведомства Александром Бикантовым якобы не было.

По словам Захаровой, такая встреча состоялась 7 октября в здании российского МИД на Смоленской-Сенной площади в Москве. На ней присутствовал шеф-корреспондент московского корпункта DW Юрий Решето, глава отдела иностранных корреспондентов ДИП и сотрудница этого же отдела.

«Начало встречи в 16:00. Кабинет 129. Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мы угощали», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что сотрудникам DW не надо извиняться, а надо «самораспуститься» после случившегося.

В четверг в пресс-центре DW сообщили российскому агентству ТАСС, что представитель московского офиса якобы не встречался с руководителем пресс-центра российского Министерства иностранных дел.

«Здесь ошибается госпожа (Мария - прим. ред.) Захарова», - заявили журналистам.

Днем ранее Захарова сообщила, что встреча главы пресс-центра МИД РФ с представителем московского офиса DW прошла, чему есть документальные подтверждения.