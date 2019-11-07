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В Германии оценили слова Макрона о «мертвом мозге НАТО»

Василиса Морозова
20:27 07.11.2019
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не согласна с оценкой Макрона состояния НАТО.
В Германии оценили слова Макрона о «мертвом мозге НАТО»
© Фото: Andreas Bastian Caro, Globallookpress

Канцлер Германии Ангела Меркель, а также глава МИД страны Хайко Маас не согласились с заявлениями французского лидера Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга».

По мнению канцлера, Макрон выбрал слишком «резкие слова», а его мнение «не соответствует ее точке зрения». Она отметила также, что Европа должна брать на себя больше ответственности в вопросах безопасности.

«Нет, я не думаю, что мозг НАТО мертв. Я твердо верю в международное сотрудничество», — сказал немецкий министр Хайко Маас.

Глава МИД Германии считает, что страны альянса сталкиваются с вызовами глобального характера, в НАТО «все работают над вопросами безопасности», пишет RT.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что НАТО полностью утратил координацию внутри союза и находится в состоянии «смерти мозга» («комы), а Европе нужно думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

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