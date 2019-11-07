В Москве мужчину не пустили в самолет из-за слишком толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили в самолет, летевший из Москвы во Владивосток, из-за слишком большого кота.

Как рассказал пассажир Михаил Галин, он ехал со своим котом из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Первую часть пути они преодолели без особых происшествий. На ветконтроле в московском аэропорту коту Виктору в паспорт поставили штамп о прибытии в Россию.

Однако на стойке регистрации на следующий рейс сотрудница авиагавани начала измерять и взвешивать все сумки Галина, а также его животное. По ее словам, 10-килограммовый кот должен быть помещен в багажное отделение, так как оказался тяжелее положенного веса на 2 кило.

© Михаил Галин, Facebook

Хозяин Виктора попытался объяснить женщине, что кот не сможет остаться живым после такого долгого и тяжелого перелета. Женщина отказалась «брать на себя ответственность» при нарушении инструкций. Галина сняли с рейса.

Находчивый пассажир нашел кота-дублера по кличке Фиби, которая подошла по нормам авиакомпании. Благодаря помощи друзей, Михаил и Виктор благополучно долетели до Владивостока.