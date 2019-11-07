На лодках по улицам: на Новгород и Вологду обрушилось наводнение

В Европейской части России ликвидируют последствия сильного наводнения. Режим ЧС действует в Новгородской области, там подтоплены почти полсотни поселков и столько же дорог. Сотни людей эвакуированы. А в Вологодской области непогода привела к отключениям электричества. Виной всему аномальное тепло и проливные дожди.

Спасатели вынуждены добираться до жителей Новгородской области по пояс в воде. Три дня в регионе шли проливные дожди, из-за чего 50 населенных пунктов превратились в острова.

Водой смыло 4 переправы. В некоторых населенных пунктах люди используют лодки для передвижения.

В настоящий момент сотрудники экстренных служб эвакуировали 70 человек. Но не все желают покидать зону паводка, опасаясь оставлять свои дома без присмотра.

В Вологодской области режим ЧС введен в 13 районах. После аномальных ливней тут пошел мокрый снег. Результат - обледенение проводов. Без света остались 30 тысяч человек.

Из берегов вышла река Содема и затопила железную дорогу. Неполадки и на железных дорогах Ленобласти - лед сковал контактные провода. Более ста поездов остановились. Некоторые пассажиры ждали отправления по 8 часов.

Сейчас движение поездов удалось восстановить. В Новгородской и Вологодской областях спасатели работают круглосуточно. На места уже доставлены тепловые пушки, вот только использовать их можно будет, когда вода полностью уйдет с улиц.

Ущерб от наводнения еще предстоит оценить, только после этого жители смогут получить компенсацию.