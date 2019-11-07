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Названа стоимость билетов на поезд в Крым

Василиса Морозова
19:16 07.11.2019
С 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда из материковой части России в Крым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Moscoe-Live, flickr

Билет на поезд из Москвы в Симферополь обойдется в 2966 рублей, а из Петербурга в Севастополь придется заплатить от 3,5 тыс. рублей.

Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах, а также на сайте перевозчика.

Продажи билетов начнутся 8 ноября, сообщил перевозчик. Первый состав отправится из Северной столицы уже 23 декабря, а из Москвы – 24 декабря. Выполнять перевозки в Крым будут составы дальнего следования «Таврия», говорится в сообщении перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

На маршруте Петербург-Севастополь будут курсировать пять одноэтажных поездов, время пути составит 43,5 часа. Из Москвы в Симферополь будут ездить четыре двухэтажных поезда. Они будут преодолевать 2009 км за 33 часа.

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