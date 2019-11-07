Названа стоимость билетов на поезд в Крым

Билет на поезд из Москвы в Симферополь обойдется в 2966 рублей, а из Петербурга в Севастополь придется заплатить от 3,5 тыс. рублей.

Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах, а также на сайте перевозчика.

Продажи билетов начнутся 8 ноября, сообщил перевозчик. Первый состав отправится из Северной столицы уже 23 декабря, а из Москвы – 24 декабря. Выполнять перевозки в Крым будут составы дальнего следования «Таврия», говорится в сообщении перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

На маршруте Петербург-Севастополь будут курсировать пять одноэтажных поездов, время пути составит 43,5 часа. Из Москвы в Симферополь будут ездить четыре двухэтажных поезда. Они будут преодолевать 2009 км за 33 часа.