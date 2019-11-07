Эксперт о запуске поездов в Крым: туристический поток может побить исторические рекорды

Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал старт продаж на поезда в Севастополь и Симферополь через Крымский мост.

Как он рассказал RT, для жителей полуострова это долгожданное событие. По его словам проект «Крымский мост» поменяет существующую на полуострове логистику. Ганжара отметил, что все инфраструктурные изменения помогли Крыму стать другим. И открытие железнодорожной части моста станет завершением логического узла вокруг полуострова.

По словам эксперты, железнодорожный транспорт является самым комфортным для пассажироперевозок и других возможностей. Крымчане теперь смогут отправиться в другие регионы России, а те, кто ранее не смог посетить Крым – сделают это, добавил Ганжара.

«Это финал грандиозного проекта, который окончательно ставит точку в вопросе интеграции полуострова в состав России. Я убежден, что с открытием железнодорожного моста туристический поток будет только нарастать и может побить исторические рекорды», - подытожил политолог.

Ранее сообщалось, что продажи билетов на поезда в Крым из Петербурга и Москвы стартуют 8 ноября. Первые составы отправятся на полуостров 23 и 24 декабря.