Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Специалисты предупредили владельцев Android-устройств об опасном приложении

Ян Брацкий
18:47 07.11.2019
Приложение незаметно для владельца смартфона загружало рекламу из Сети и кликало по ней, обеспечивая заработок мошенникам.
Специалисты предупредили владельцев Android-устройств об опасном приложении
© Фото: Jaap Arriens ZUMAPRESS.com, Globallookrpess

Популярное клавиатурное приложения для мобильных устройств на базе Android под названием ai.type обеспечило многомиллионный заработок мошенникам. Об этом стало известно после детального анализа мобильной программы, заменяющей стандартную клавиатуру на устройствах.

Как выяснилось, ai.type содержит в себе модуль-кликер, который в фоновом режиме подгружал рекламу и кликал по ней. Все происходило незаметно для владельца смартфона. В итоге, мобильное устройство быстрее разряжалось, трафик расходовался быстрее обычного, а нечистые на руку хакеры зарабатывали деньги.

Приложение ai.type было установлено на 40 миллионах гаджетов по всему миру. Мало того «приложение-транжира» при установке требовало доступ к адресу электронной почты, списку контактов, хранилищу видео и фото на смартфоне, что нетипично для такого типа программ.

Ущерб от вредоносного приложения составляет 18 миллионов долларов, сообщает портал The Next Web. В настоящее время программа удалена из Google Play, но по-прежнему установлена на миллионах устройств отмечают аналитики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.11.2019, 18:54
Эксперт о запуске поездов в Крым: туристический поток может побить исторические рекорды
Дата07.11.2019, 17:45
Атомные субмарины устроили торпедную дуэль под водой: как прошли учения в Арктике
Дата07.11.2019, 20:06
Сборная России показала домашнюю форму на Евро-2020
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата07.11.2019, 15:38
Минобороны РФ модернизирует три малых ракетных корабля
Дата07.11.2019, 11:24
Марш в честь парада 7 ноября 1941 года: лучшие кадры
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:08 В стране и мире
Видео
Путин одним из первых посетил филиал Эрмитажа в Омске
20:06 Спорт
Видео
Сборная России показала домашнюю форму на Евро-2020
19:47 В стране и мире
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за слишком толстого кота
19:26 В стране и мире
Видео
На лодках по улицам: на Новгород и Вологду обрушилось наводнение
19:16 В стране и мире
Видео
Названа стоимость билетов на поезд в Крым
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Зов «Ктулху»: на дне Бермудского треугольника обнаружили живую «аномалию»
Видео
Тайна Ледового побоища: на дне Чудского озера зафиксирована аномалия
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за слишком толстого кота
«Овсянка, сэр!»: диетологи назвали самые полезные завтраки
Черный список диетолога: врач перечислила самые опасные десерты
Видео
Без единого выстрела: как герой России Геворк Исаханян освободил от террористов чеченский Гудермес
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.