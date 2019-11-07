Специалисты предупредили владельцев Android-устройств об опасном приложении

Популярное клавиатурное приложения для мобильных устройств на базе Android под названием ai.type обеспечило многомиллионный заработок мошенникам. Об этом стало известно после детального анализа мобильной программы, заменяющей стандартную клавиатуру на устройствах.

Как выяснилось, ai.type содержит в себе модуль-кликер, который в фоновом режиме подгружал рекламу и кликал по ней. Все происходило незаметно для владельца смартфона. В итоге, мобильное устройство быстрее разряжалось, трафик расходовался быстрее обычного, а нечистые на руку хакеры зарабатывали деньги.

Приложение ai.type было установлено на 40 миллионах гаджетов по всему миру. Мало того «приложение-транжира» при установке требовало доступ к адресу электронной почты, списку контактов, хранилищу видео и фото на смартфоне, что нетипично для такого типа программ.

Ущерб от вредоносного приложения составляет 18 миллионов долларов, сообщает портал The Next Web. В настоящее время программа удалена из Google Play, но по-прежнему установлена на миллионах устройств отмечают аналитики.