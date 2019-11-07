Судебные приставы взыщут с Ярмольника 800 тысяч за разбитый Mercedes ФСО

Служба судебных приставов намерена взыскать с известного актера Леонида Ярмольника свыше 830 тысяч рублей за разбитый автомобиль Mercedes Федеральной службы охраны (ФСО). Соответствующие данные размещены на сайте ФССП.

Суд признал требования ФСО и обязал артиста выплатить им сумму в размере 833 тысяч 432 рублей.

Как, в свою очередь, уверяет сам Ярмольник, судебный процесс еще не закончен. По его словам, это дело будет разбирать третья инстанция.

«Они хотят денег получить больше, чем установила экспертиза», - объяснил актер в беседе с РБК.

Он добавил, что в аварии, произошедшей на Кутузовском проспекте Москвы в 2016 году, никто не пострадал, а поврежденную машину ФСО отремонтировали за один день. При этом страховая компания, по словам Ярмольника, уже возместила ущерб ведомству.

Однако летом прошлого года служба потребовала взыскать с актера более 800 тысяч рублей через суд. В апреле 2019 года Хамовнический суд удовлетворил иск ФСО и постановил взыскать с Ярмольника половину требуемый суммы: 432 тысячи рублей и семь тысяч рублей госпошлины.

Вскоре Московский городской суд изменил предыдущее решение.