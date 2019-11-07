Путин рассказал о судьбе российско-казахстанских школ

В Казахстане будут открыты российско-казахстанские школы и университеты, а Российская Федерация окажет максимальное содействие в деле подготовки преподавателей русского языка.

С таким заявлением выступил Владимир Путин на полях форума по межрегиональному сотрудничеству.

«В настоящее время прорабатывается вопрос открытия в Казахстане российско-казахстанских школ и университетов», - заявил глава государства.

Встреча политиков в таком формате стала 16-й по счету. Среди участников и гостей мероприятия президенты двух стан, главы министерств и ключевых ведомств, представители деловых кругов и общественных организаций России и Казахстана.

Ранее в рамках двусторонней встречи с главой Казахстана Владимир Путин утвердил госграницу между двумя государствами. Ее протяженность составит 7,5 тысячи километров, а работы по демаркации уже выполнены на 86,7%.