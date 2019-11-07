Косачев поприветствовал слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса.

Как он сказал RT, у слов Макрона могут быть две интерпретации. С одной стороны, Франция может просто быть недовольна тем, как себя позиционируют США внутри НАТО, а также из-за администрации во главе с Трампом.

«С точки зрения взаимоотношений России с альянсом оно имеет мало последствий. Тогда это просто некие внутренние разборки», - отметил сенатор.

Если Макрон, по словам сенатора, говорил о том, что НАТО необходима серьезная корректировка, то с такими словами можно согласиться.

«Тогда данное высказывание можно только приветствовать, оно будет иметь более далеко идущий характер, в том числе и для взаимоотношений России и НАТО. С нашей точки зрения альянс - рудимент холодной войны», - пояснил Косачев.

Французский президент Эммануэль Макрон сказал, что НАТО находится в состоянии «комы», поэтому Европа может не рассчитывать на военную защиту со стороны Соединенных Штатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что это «золотые слова».