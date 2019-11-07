Восемь полос свободы: жители Подмосковья рассказали, каким видят дублер Щелковского шоссе

Жители Балашихи, Щелково и Звездного городка приняли участие в общественных слушаниях по вопросу строительства дублера Щелковского шоссе. По новой трассе жители соседних районов смогут передвигаться гораздо быстрее, минуя автомобильные пробки.

По мнению жителей Балашихи, решить проблему заторов и хронической потери времени в них поможет восьмиполосная трасса. Идею частично поддержали представители общественных организаций.

«В электричках станет свободнее, потому что какое-то количество людей сможет пересесть на автомобили. Воздух станет чище, потому что у нас машины, стоящие в пробках, вырабатывают в несколько раз больше вредных веществ, чем машины, которые едут со скоростью 70-100 километров в час», - цитирует «360» члена общественного совета при Министерстве транспорта Московской области Андрея Мухортикова.

Дублер призван разгрузить не только Щелковское шоссе, но и МКАД. Новая дорога будет построена в объезд жилых кварталов, но в то же время обеспечит подъезд ко всем населенным пунктам.

Единственное, чего опасаются жители Балашихи, так это того, не навредит ли строительство национальному парку «Лосиный остров». Экологи успокоили: по плану дорога проходит в стороне от лесной территории. Все точки зрения будут доведены до губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.