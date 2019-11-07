ВСУ готовы начать отвод сил в районе Петровского 8 ноября

ВСУ готовы в пятницу, 8 ноября, в 13:00 мск начать разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе. Соответствующее заявление сделал глава Генштаба Украины Руслан Хомчак.

«Район Петровского… семь дней тишины вчера (в среду - прим. ред.) как раз прошло, сегодня (в четверг - прим. ред.) сделаны все заявления, проходит верификация, с завтрашнего дня (с пятницы - прим. ред.) мы уже готовы будем выполнять дальше те требования, которые есть по разведению», - заявил военачальник в ходе брифинга в Золотом-4 в Донбассе, трансляцию которого вел украинский телеканал «Наш».

Хомчак при этом добавил, что разведение сил и средств должно проходить зеркально и начнется в 13:00 по московскому времени.