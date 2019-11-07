«Золотые слова»: Захарова прокомментировала слова Макрона о НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, назвав их отражающими суть.

«Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Четкое определение нынешнего состояния НАТО. Одно но. Как конкретно Европа может контролировать свою судьбу? XX век - две мировые. XIX и далее в глубь веков - бесконечные локальные войны и "экспорт идеологии" на острие мечей и копий», - написала она.

По ее словам, зародившиеся в «пунктах Вудро Вильсона» процессы, которые также прошли «закалку» Второй мировой и развились в экономическую и политическую интеграцию Европы, помогли справиться с главной задачей - остановить бесконечные европейские раздоры. Они же, добавила Захарова, привели к кризису идентичности и развития сегодня.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «комы», а европейцы не могут рассчитывать на военную защиту США.